Yeni askerlik sistemi için iktidar ile Meclis'teki muhalefet partileri arasında uzlaşı arayışı sürüyor. Ak Parti, toplu terhis ve Cumhurbaşkanına verilecek yetkiler için gelen eleştirileri değerlendirmeye alacak. Saat 21'de AK Parti Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sunum yapacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın CHP, MHP ve İyi Parti'yi ziyaret edecek

Askeralma kanun teklifindeki bazı maddeler için iktidar ile muhalefet arasındaki uzlaşı arayışı sürüyor.



Teklifin 45'inci maddesine göre Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek. Muhalefet ise maddeye Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi ve Milli Güvenlik Kurulu'nun onayı şartlarının maddeye eklenmesini istiyor.



AK Parti ise geçmişte askerlikten muafiyet yetkisinin yasalarda olduğuna dikkat çekiyor. Ancak yeni düzenlemenin sınırlarının belirlenebileceği görüşü var.



Kanun teklifine göre uzun dönem askerlik süresi de 12'den 6 aya düşecek. Kanun yasalaştığında da yaklaşık 130 bin asker erken terhis olabilecek. Muhalefet burada da zafiyet olacağı eleştirileri var.



İktidar ise zafiyet olmaması için gerekli tedbirlerin Türk Silahlı Kuvvetlerince alındığı belirtiyor.130 bin değil 106 bin askerin terhis olacağı belirtilirken, önümüzdeki iki celp döneminde 50'şer binden yüz bin askerin silah altına alınacağı kaydediliyor.



AK Parti konuya ilişkin kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantı da muhalefet partilerinden gelen eleştiriler masaya yatırılacak.



BAKAN AKAR'DAN PARTİLERE ZİYARET



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın CHP, MHP ve İyi Parti'yi ziyaret edecek.



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