Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, yeni askerlik sistemiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Muhalefetin 45'inci maddeye itiraz ettiğini belirten Demir, 5'inci maddeye de tepkilerin olduğunu, o maddenin Genelkurmay Başkanlığı tavsiyesi üzerine Milli Güvenlik Kurulu'nda kararın alınması ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulması şeklinde değişiklik yapılmasını istendiğini açıkladı. Gürkan Demir, "Toplu terhise bazı tepkiler var. Dün AK Parti'nin kapalı grup toplantısı vardı Meclis'te ve o kapalı grup toplantısında Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Partili vekillerden gelen soruları yanıtladı ve Yılmaz, orada özellikle önümüzdeki iki celp döneminde 50 bin artı 50 bin olmak üzere 100 bin gencin yeniden zaten askere alınacağını ve bu süreç içerisinde bir zafiyet olmayacağını ifade etti" şeklinde konuştu. Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler bitti. Teklif maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edildi. Maddeler tek tek ele alınacak. Genel Kurul'da görüşmeler sürüyor.

Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine dair son gelişmeleri aktardı.



Gürkan Demir, şunları söyledi:



"Teklif, 65 maddeden oluşuyor ve görüşmeler dün Meclis Genel Kurulu'nda saat 18.00 itibariyle başlamıştı. Bugün Meclis Genel Kurulu saat 14.00'de açılacak ancak yine teklifin görüşmelerine saat 16.00 gibi geçilmesini bekliyoruz. Çünkü, Genel Kurul açılır açılmaz hemen gündem dışı konuşmalar oluyor ardından partilerin gündem dışı gelişmelere ilişkin vermiş oldukları grup önerileri oluyor. Onlar tamamlandıktan sonra askerlik kanun teklifine ilişkin görüşmeler, sürecek. O da tahmini saat 16.00'ya denk gelmesini bekliyoruz. Saat 16.00'dan itibaren teklifin maddelerine ilişkin görüşmelere başlanılması planlanıyor ve beklendiğini ifade edebiliriz.



Bu kanun teklifine göre, askerlik süresinde uzun dönem, kısa dönem ayrımı kaldırılıyor. Askerlik süresi 12 aydan 6 aya düşürülüyor. Bedelli askerlik kalıcı hale getiriliyor ve yılda 145 bin gencin bu bedelli askerlikten faydalanması bekleniyor. Ücreti, bir yedek astsubaylığın 6 aylık maaşına denk gelmesi planlanıyor ve hedefleniyor. Bu da 30 bin lirayı aşan bir rakam olduğunu ifade edebiliriz.



Bir diğer düzenleme ise yedek astsubaylığın getirilmesi.



Bir diğer değişiklik ise özellikle muhalefet partilerinin itirazındaki düzenlemeler. 45'inci madde. 45'inci madde, özel sahalarda görevlendirilen bir kişiyi Cumhurbaşkanı, askerlikten muaf tutabilecek. İşte buna muhalefet partilerinin eleştirisi var. Özellikle, Cumhuriyet Halk Partisi, bu maddenin şu şekilde değişmesini istiyor. Genelkurmay Başkanlığı tavsiyesi üzerine Milli Güvenlik Kurulu'nda kararın alınması ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulması şeklinde değişiklik yapılmasını istiyor.



Bir diğer itiraz edilen madde ise 5'inci madde. Bu 5'inci maddede Cumhurbaşkanı'na yine askerlik süresini bir kat arttırma ya da yarısına kadar düşürme yetkisi veriliyor. Buna da itiraz var.



Muhalefet partilerinden gelen bir diğer eleştiris ise bu kanun teklifi yasalaştıktan sonra silah altındaki 6 ayını doldurmuş olan yaklaşık 130 bin er ve erbaş, terhis olabilecek. Bu toplu terhise bazı tepkiler var. Dün AK Parti'nin kapalı grup toplantısı vardı Meclis'te ve o kapalı grup toplantısında Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Partili vekillerden gelen soruları yanıtladı ve Yılmaz, orada özellikle önümüzdeki iki celp döneminde 50 bin artı 50 bin olmak üzere 100 bin gencin yeniden zaten askere alınacağını ve bu süreç içerisinde bir zafiyet olmayacağını ifade etti."





Yeni gelişme

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler bitti. Teklif maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edildi. Maddeler tek tek ele alınacak. Genel Kurul'da görüşmeler sürüyor.





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