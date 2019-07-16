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Son dakika 16 Temmuz 2019 Salı genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik ve 3600 ek gösterge haberleri... "Yeni yasama dönemine kalmış görünüyor

"TBMM, ekonomi alanında düzenlemeler içeren torba kanun teklifi ve 11. Kalkınma Planını görüştükten sonra yaklaşık 2.5 ay sürecek yaz tatiline girecek. Geniş toplumsal kesimlerin beklediği yargı reformu ve 3600 ek gösterge, sonbahara kaldı"

Son dakika 16 Temmuz 2019 Salı genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik ve 3600 ek gösterge haberleri... "Yeni yasama dönemine kalmış görünüyor
Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Hükümetin 100 günlük eylem planı içinde 3600 ek gösterge yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 24 Haziran seçim sürecinde bununla ilgili düzenleme yapılacağını açıkladı. Ancak geçen yasama döneminde bu konuda bir teklif Meclis’e gelmedi. Toplumsal beklenti yaratan konulardan biri de MHP’nin Şartlı Ceza İndirimi Teklifi ile gündeme gelen 'af' oldu. Bu teklifle ilgili de adım atılmadı ama Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketinde infaz süresinde değişiklik, denetimli serbestlik süresinin arttırılması, tutukluluk süresinin 2 yıl ile sınırlandırılması ve 5 yılın altındaki suçlarda Yargıtay yolunun açılması gibi cezaevinden 80 bin kişinin tahliyesine yol açacak bir düzenleme hazırlığı büyük beklentiye yol açtı. Muhalefetin bu iki konuyla ilgili yasalar çıkmadan Meclis’in tatile girmemesi önerisi karşılık bulmadı. İki konuda yeni yasama dönemine kalmış görünüyor."
Etiketler; #genel af #ceza indirimi #denetimli serbestlik #3600 ek gösterge
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