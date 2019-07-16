1 asker şehit oldu
1 asker şehit oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki
Hükümet mutlaka seçilmişlerden mi olmalı?
Hükümet mutlaka seçilmişlerden mi olmalı?
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 16 Temmuz 2019 Salı haberleri... Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak - ünlü sunucu Özge Ulusoy yalanında son durum ve yapılan açıklamalar ile dikkat çeken Instagram ayrıntısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sunucu Özge Ulusoy hakkındaki iddialar sonrası iki taraftan ve AK Partili Bülent Turan'dan paylaşımlar geldi. Albayrak, aile fotoğrafını paylaşırken Özge Ulusoy'da 'vicdan' ifadelerinin yer aldığı bir mesaj ve fotoğraf paylaştı. Özge Ulusoy'un gönderisini yoruma kapatması dikkat çekti. Öte yandan iddialarla ilgili AK Partili Bülent Turan da "Her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakarak en kutsallarımızdan aile kurumunu hedef alan çirkinlik, iftira ve ahlaksızca saldırı en büyük alçaklık. Yazıklar olsun. Edep Ya Hû" mesajını paylaştı

Son dakika 16 Temmuz 2019 Salı haberleri... Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak - ünlü sunucu Özge Ulusoy yalanında son durum ve yapılan açıklamalar ile dikkat çeken Instagram ayrıntısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sunucu Özge Ulusoy hakkındaki iddialar sonrası iki isim ve AK Parti'den açıklama geldi.

BERAT ALBAYRAK'TAN PAYLAŞIM

Bakan Berat Albayrak, kızının mezuniyet töreninde çekilen bir aile fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak, "Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir." ifadesini kullandı.

ÖZGE ULUSOY BUNLARI YAZDI

Sunucu Özge Ulusoy da Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak "Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan... Her zaman olduğu gibi ailem sevdiklerim sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

ULUSOY'UN PAYLAŞIMININDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Özge Ulusoy'un paylaşımındaki bir ayrıntı dikkat çekti. Ulusoy, paylaştığı bu fotoğrafına takipçilerinin yorum yapmasını kapattı. Gönderinin yoruma neden kapatıldığı bilinmiyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, iddialarla ilgili "Siyasi farklılık, tartışma, rekabet, seçim yarışı hepsi kabul; ama her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakarak en kutsallarımızdan aile kurumunu hedef alan çirkinlik, iftira ve ahlaksızca saldırı en büyük alçaklık. Yazıklar olsun. Edep Ya Hû!" açıklaması yaptı.

Etiketler; #berat albayrak #özge ulusoy
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.