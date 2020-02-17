Son dakika 17 Şubat 2020 Pazartesi deprem haberleri... Nerede deprem oldu ve hissedildi? Depremin büyüklüğü kaç? Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler
Son dakika haberleri... Elazığ, Manisa ve Marmaris açıklarında meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar hangi illerde deprem olduğunu araştırıyor. Hangi illerde deprem oldu, depremin büyüklüğü ve derinliğini öğrenmek için aşağıdaki linklere tıklayınız. İşte son depremlerin listesi Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi
GÜNDEM 17.02.2020, 00:03 17.02.2020, 00:03
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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