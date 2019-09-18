MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, şartlı ceza indirimi ve af konusunda açıklamalarda bulundu.
MHP'li Yıldız, şunları belirtti:
"MHP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu 'Şartlı ceza indirimi' kanun teklifini AF olarak tarif edenler kasıtlı değilse hukuk cahilidir.
Bizim teklifimiz şartlı ceza indirimidir.
Af ile ceza indirimi arasında fark, af ile indirilen ceza hiçbir şekilde geri gelmez.
Şartlı ceza indiriminde suç işlenmesi halinde ceza geri gelir.
Af kanunu için nitelikli çoğunluk aranır, ceza indiriminde basit çoğunluk yeterlidir."
ulusal.com.tr
MHP'li Feti Yıldız, af ve şartlı ceza indirimi ile ilgili açıklamalar yaptı. Yıldız, tekliflerinin şartlı ceza indirimi olduğunu belirtti. "MHP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu 'Şartlı ceza indirimi' kanun teklifini AF olarak tarif edenler kasıtlı değilse hukuk cahilidir." diyen MHP'li Yıldız, af ile ceza indirimi arasındaki farkı açıkladı
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, şartlı ceza indirimi ve af konusunda açıklamalarda bulundu.