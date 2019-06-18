"Cezaevleri affa hazır" ifadeleri için Twitter'da büyük çalışma yapıldı. Hedef ifadeler "Cezaevleri affa hazır", Türkiye gündeminde 1'inci sıraya yükseltildi. Mahkum ve hükümlülerin yakınlarının da yer aldığı kullanıcılar, mesajlarını paylaşmayı sürdürdü

Çok sayıda vatandaş, bir araya gelerek af konusunda etkinlik düzenledi.



Twitter üzerinde düzenlenen etkinlik kapsamında 'Cezaevleri AFFAHazır' ifadeleri için çalışma yapıldı.



Çok sayıda mesajın atıldığı ifadeler, Türkiye gündeminde 1'inci sıraya yükseltildi.



Etkinlik kapsamında atılan twitlerde ülke genelinde milyonlarca insanda af beklentisi olduğu kaydedildi.



Mahkum ve hükümlülerin yakınlarının da yer aldığı kullanıcılar, mesajlarını paylaşmayı sürdürdü.



Yapılan son açıklamada, bu konu üzerinde bakanlık tarafından çalışmaların devam ettiği belirtilmişti.



ulusal.com.tr