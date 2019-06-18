Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Yargı Reformu Stratejisi toplantısında şartlı ceza indirimi kanun teklifi gündeme getirilecek. Açıklamayı, MHP'li Feti Yıldız yaptı. Adalet Bakanı Gül tarafından Yıldız'a toplantı davetiyesi gönderildi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, şartlı ceza indirimine dair açıklama yaptı.



Yıldız, 30 Mayıs 2019 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Yargı Reformu Stratejisi toplantısında olacağını açıkladı.



Yıldız, toplantıda şartlı ceza indirimi kanun teklifini gündeme getireceğini belirtti.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Yıldız'a gönderilen davetiyede "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek katılımlarıyla Yargı Reformu Stratejisi'nin kamuoyuna duyurulacağı toplantıda sizleri de aramızda görmekten onur duyarız" denildi.



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