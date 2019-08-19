Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekli Cemal Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili yaptığı paylaşım tepki topladı. Enginyurt, "EYT liler,her dakika MHP düşmanlığı yapıyor,CHP peşinde koşuyor.Ben MHP ve Ak Parti düşmanlığı yapanlar arasında sayınca çıldırıyorlar.MHP ve Ak Parti düşmanı değilsen,niye üzerine alındın.MHP ve Ak Parti düşmanı isen,siz her şeyi söyleyince mübah,biz tepki koyunca günah öyle mi?" mesajını paylaştı. Açıklamalarını sürdüren MHP'li vekil, "MHP ,söz verdiğini yapacaktır. Lakin, EYTSYDD denilen yapı CHP vagonuna yük taşımaktadır. Misyonu Ak Parti ve MHP düşmanlığını körüklemek,CHP için oy devşirmektir. Bunlarla yolunuzu ayırın" ifadelerini kullandı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.



Enginyurt'un paylaşımları, EYT'liler tarafından tepkiyle karşılandı.



MHP'li Enginyurt, şunları yazdı:



"Bu Ülkede MHPli ve Ak Parti li olmak çok zor. Ne kadar ortak düşman var.

FETÖ.

LGBT.

PKK,

TKP,

İP.

SP,

AZINLIK KOMÜNİSTLER,

BAROLAR,

MİMARLAR ODASI,

SOL SENDİKALAR,

EYT,

ZİLLET ZİHNİYETİ,

SARHOŞLAR,

HANIMINDAN BOŞANMIŞLAR,

PARAYI kaybetmi̇şler. NE YAPSANIZ BOŞ.ZAFER BİZİM



CHP için miting yapan,MHP düşmanlığı yaparak hakaret ve küfür eden,İmamoğlu ve Yavaş,EYT lilerin hakkını verecek diye Chp ye oy verenler.Kimi tehdit ediyorsunuz?



EYT kanununu geriye yönelik çıkaran Yaşar Okuyan,CHP"YE geçince alkışlayın,MHPye hakkınızı haram edin. Ne güzel kafa.



EYT liler,her dakika MHP düşmanlığı yapıyor,CHP peşinde koşuyor.Ben MHP ve Ak Parti düşmanlığı yapanlar arasında sayınca çıldırıyorlar.MHP ve Ak Parti düşmanı değilsen,niye üzerine alındın.MHP ve Ak Parti düşmanı isen,siz her şeyi söyleyince mübah,biz tepki koyunca günah öyle mi?



EYT Mücadelesi verenlere sesleniyorum. Dikkatle okuyun ve kime düşman dediğimi anlayın,



MHP ,söz verdiğini yapacaktır. Lakin, EYTSYDD denilen yapı CHP vagonuna yük taşımaktadır.



Misyonu Ak Parti ve MHP düşmanlığını körüklemek,CHP için oy devşirmektir.



Bunlarla yolunuzu ayırın."



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