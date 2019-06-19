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Son dakika 19 Haziran 2019 Çarşamba af ve ceza indirimi haberleri... "Cezaevleri affa hazır"

"Cezaevleri affa hazır" ifadeleri için Twitter'da büyük çalışma yapıldı. Hedef ifadeler "Cezaevleri affa hazır", Türkiye gündeminde 1'inci sıraya yükseltildi. Mahkum ve hükümlülerin yakınlarının da yer aldığı kullanıcılar, mesajlarını paylaşmayı sürdürdü

Son dakika 19 Haziran 2019 Çarşamba af ve ceza indirimi haberleri... "Cezaevleri affa hazır"

Çok sayıda vatandaş, bir araya gelerek af konusunda etkinlik düzenledi.

Twitter üzerinde düzenlenen etkinlik kapsamında 'Cezaevleri AFFAHazır' ifadeleri için çalışma yapıldı.

Çok sayıda mesajın atıldığı ifadeler, Türkiye gündeminde 1'inci sıraya yükseltildi.

Etkinlik kapsamında atılan twitlerde ülke genelinde milyonlarca insanda af beklentisi olduğu kaydedildi.

Mahkum ve hükümlülerin yakınlarının da yer aldığı kullanıcılar, mesajlarını paylaşmayı sürdürdü.

Yapılan son açıklamada, bu konu üzerinde bakanlık tarafından çalışmaların devam ettiği belirtilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cezaevi #af #ceza indirimi
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