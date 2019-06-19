Genel af ve ceza indirimine dair açıklamalar art arda gelmeye başladı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da MHP'li Feti Yıldız, af ile ilgili açıklamalarda bulundu. MHP'li Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız Esenler ilçesinde yaptığı Kadir Gecesi konuşmasında cezaların infazı ve tahliyelerle ilgili ilk işareti verdi" değerlendirmesinde bulundu

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af açıklamasını değerlendirdi.



Yıldız, şunları ifade etti:



"Türkiye Barolar Birliği Başkanın bile 'şartlı ceza indirimi' kanun teklifinin amaç ve etkilerini tam olarak anlayamadığı,Rahşan affı ile karıştırdığı,Anayasa Mahkemesinin çerçeveyi genişleteceği beyanları karşısında söylenecek tek söz ... Başkan, sözleriniz gerçeği yansıtmıyor..



Sayın Cumhurbaşkanımız Esenler ilçesinde yaptığı Kadir Gecesi konuşmasında cezaların infazı ve tahliyelerle ilgili ilk işareti verdi."



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