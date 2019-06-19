İstanbul seçimlerine sayılı günler kala Twitter'da etiket çalışması yapıldı. Çalışmada af ve ceza indirimi konusunda beklenti içinde olan vatandaşlar, büyük çalışma başlattı. Çok sayıda kişinin beklenti içinde olduğunun vurgulandığı mesaj paylaşımında siyasiler de mesajlara eklenerek bilgi ulaştırılmaya çalışıldı

23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala af ve ceza indirimi konusunda beklenti içinde olan vatandaşlar, büyük çalışma başlattı.



Yurttaşlar, Twitter'da 'Yıldırım HızıylaAF' hedef kelimeleri üzerinde etkinlik düzenledi.



Etiket etkinliği kapsamında çok sayıda mesaj paylaşılarak beklentiler dile getirildi.



Türkiye gündemine sokulan etikette 'AdliMahkumaKapsamlıEşitYasa' ifadeleri de kullanıldı.



Çok sayıda kişinin beklenti içinde olduğunun vurgulandığı mesaj paylaşımında siyasiler de mesajlara eklenerek bilgi ulaştırılmaya çalışıldı.



ulusal.com.tr