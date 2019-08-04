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SON DAKİKA! 1999 yılına kadar ve sonrasında SGK girişli olanlar dikkat! "SSK işe başlama tarihine göre..." 4 Ağustos 2019 Pazar Sosyal güvenlik uzmanından son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT BAĞ-KUR SSK SGK sosyal Güvenlik Kurumu açık

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "SSK işe başlama tarihine göre EYT’li olanların bir kısmının emeklilikte prim problemi olduğundan bu durumda olanlar EYT'li değil EPT'dir" dedi. Erdursun, kimlerin emeklilikte yaşa takılmadığını emeklilikte prime takıldığını açıkladı

SON DAKİKA! 1999 yılına kadar ve sonrasında SGK girişli olanlar dikkat! "SSK işe başlama tarihine göre..." 4 Ağustos 2019 Pazar Sosyal güvenlik uzmanından son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT BAĞ-KUR SSK SGK sosyal Güvenlik Kurumu açık

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar ve diğer konularda kritik açıklamalar yaptı.

Erdursun, şunları ifade etti:

"08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olan EYT’lilerden ilk SGK girişi staj başlangıcı olanların staj sonrası çalışması 8.9.1999 sonrası ise bu kişi EYT’li değildir.

08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olan EYT’lilerden ilk SGK girişi sonrası belirli süre çalışmasının olmaması ve daha sonra Bağ-Kur’lu olanlar  sigorta işe başlama tarihine göre EYT’li olsalar dahi SSK yerine Bağ-Kur şartlarına geçtiklerinden EYT’li olamayabilirler...

SSK işe başlama tarihine göre EYT’li olanların bir kısmının emeklilikte prim problemi olduğundan bu durumda olanlar EYT'li değil EPT'dir..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #emeklilikte prime takılanlar #ept #sosyal güvenlik kurumu #sgk #sosyal sigortalar kurumu #ssk #bağ-kur #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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