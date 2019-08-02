Son dakika 2 Ağustos 2019 Cuma haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'erken seçim' hamlesi! Murat Polat yazdı "Büyük bir değişiklik yapacak"

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir erken seçime karşı olağanüstü kongreyi öne çektiğini yazdı. Polat, "Sonbaharda parti yönetiminde büyük değişiklik yapılacak ve MKYK üyeleri ve parti genel merkez yöneticileri değişecek" ifadelerini kullandı. Polat, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu fark etti ve parti yönetiminde komple büyük bir değişiklik yapacak" diye yazdı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:



"Cumhurbaşkanı



31 Mart yerel seçimlerinde bulundukları ilin belediye başkanlıklarını kaybetmesine ve bazı illerde ise kıl payı kazanmasına rağmen kazanmış edasıyla boy göstermeleri tepkilere yol açıyor.



Şimdiye kadar seçim bölgelerine uğramayan, vatandaşlara meclis de randevu vermeyen, işleri yokuşa süren vekiller, Erdoğan'ın talimatı ile kendi bölgelerinde formalite icabı kurum ve kuruluşları ziyaret ederken, vatandaşa mesafeli durmaları da dikkat çekti.



HALA DERS ALMAYAN SİYASETÇİLER VAR



Kendisine yakın isimleri yanına alarak gövde gösterisi yapmaya çalışan



Vatandaşlar, "Bugüne kadar hiç bir sorunumuzla ilgilenmediler. Bir talebimiz olsa azarlarcasına laflar söylüyorlar. Şimdi gelmişler bölge insanına hava atıyorlar" gibi sözlerle tepki gösteriyorlar.



TBMM'de görevli milletvekili danışmanlarından bazıları seçmenlere gerekli ilgiyi göstermesi gerekirken tam tersi seçmenlere kötü davrandıkları biliniyor. Bu duruma sesiz kalan milletvekillerine gelen ziyaretçi sayısındaki azalma bunu ortaya koyuyor. Özellikle doğu ve Güneydoğu illerinin bazı milletvekillerinin bunu yaptığı meclis kulislerinde konuşuluyor.



Bazı bölgelerde, " size iş bulacağız " diyerek partiye üye yapılan vatandaşlar, parti teşkilatlarının ve milletvekillerinin ilgisizliğinden dolayı parti üyeliklerinden istifa ediyorlar.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olası bir



Sonbaharda parti yönetiminde büyük değişiklik yapılacak ve MKYK üyeleri ve parti genel merkez yöneticileri değişecek.



AK Parti’ye en çok bölgelerinde istenmeyen ve vatandaşlarına tepeden bakan bazı milletvekilleri darbe vurdu.



AK Parti’nin bölgelerinde oy kaybetmesine neden olan bu vekillere ne yazık’ki Parti’de üst düzey görevler verildi.



En büyük sıkıntı teşkilat ve yerel yönetimlerde çekildi vatandaşların istemediği adayları listeye koyan teşkilat yöneticileri AK Parti’ye oy kaybettirdiler.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu fark etti ve parti yönetiminde komple büyük bir değişiklik yapacak.



Genel merkezde görev yapanlara bundan sonra koltuk ve makam mevki verilmeyeceği AK Parti kulislerinde konuşulmaya başlandı.



Erdoğan seçmenin istediği gibi Parti’de büyük değişikliler yapacak."



ulusal.com.tr Recep Tayyip Erdoğan 'ın azarladığı bazı milletvekilleri meclis tatil olduktan sonra kendi bölgelerinde gövde gösterisi yapmaya başladılar.31 Mart yerel seçimlerinde bulundukları ilin belediye başkanlıklarını kaybetmesine ve bazı illerde ise kıl payı kazanmasına rağmen kazanmış edasıyla boy göstermeleri tepkilere yol açıyor.Şimdiye kadar seçim bölgelerine uğramayan, vatandaşlara meclis de randevu vermeyen, işleri yokuşa süren vekiller, Erdoğan'ın talimatı ile kendi bölgelerinde formalite icabı kurum ve kuruluşları ziyaret ederken, vatandaşa mesafeli durmaları da dikkat çekti.Kendisine yakın isimleri yanına alarak gövde gösterisi yapmaya çalışan AK Parti li milletvekillerine en çok tepki kendi seçmeninden geliyor.Vatandaşlar, "Bugüne kadar hiç bir sorunumuzla ilgilenmediler. Bir talebimiz olsa azarlarcasına laflar söylüyorlar. Şimdi gelmişler bölge insanına hava atıyorlar" gibi sözlerle tepki gösteriyorlar.TBMM'de görevli milletvekili danışmanlarından bazıları seçmenlere gerekli ilgiyi göstermesi gerekirken tam tersi seçmenlere kötü davrandıkları biliniyor. Bu duruma sesiz kalan milletvekillerine gelen ziyaretçi sayısındaki azalma bunu ortaya koyuyor. Özellikle doğu ve Güneydoğu illerinin bazı milletvekillerinin bunu yaptığı meclis kulislerinde konuşuluyor.Bazı bölgelerde, " size iş bulacağız " diyerek partiye üye yapılan vatandaşlar, parti teşkilatlarının ve milletvekillerinin ilgisizliğinden dolayı parti üyeliklerinden istifa ediyorlar.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olası bir erken seçim e karşı olağanüstü kongreyi öne çekiyor.Sonbaharda parti yönetiminde büyük değişiklik yapılacak ve MKYK üyeleri ve parti genel merkez yöneticileri değişecek.AK Parti’ye en çok bölgelerinde istenmeyen ve vatandaşlarına tepeden bakan bazı milletvekilleri darbe vurdu.AK Parti’nin bölgelerinde oy kaybetmesine neden olan bu vekillere ne yazık’ki Parti’de üst düzey görevler verildi.En büyük sıkıntı teşkilat ve yerel yönetimlerde çekildi vatandaşların istemediği adayları listeye koyan teşkilat yöneticileri AK Parti’ye oy kaybettirdiler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu fark etti ve parti yönetiminde komple büyük bir değişiklik yapacak.Genel merkezde görev yapanlara bundan sonra koltuk ve makam mevki verilmeyeceği AK Parti kulislerinde konuşulmaya başlandı.Erdoğan seçmenin istediği gibi Parti’de büyük değişikliler yapacak."