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SON DAKİKA 2 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! Herkes merakla bu haberi araştırıyor! Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop mahkum ve hükümlü ile onların yakınlarının takip ettiği af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir canlı televizyon programı yayınında çok sayıda vatandaşın takip ettiği af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreleri konularında yorumlarda bulundu. Af değil ama infazla ilgili düzenlemelerin var olduğunu açıklayan Şentop, tarih verdi. Meclis Başkanı, eylül ayından itibaren görüşülüp değerlendirileceğini açıkladı

SON DAKİKA 2 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! Herkes merakla bu haberi araştırıyor! Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop mahkum ve hükümlü ile onların yakınlarının takip ettiği af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı Habertürk televizyonu canlı yayınında çok sayıda mahkum ve hükümlü ile onların yakınlarının takip ettiği af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreleri konularında değerlendirmelerde bulundu.

Son durum hakkındaki bilgileri de paylaşan Şentop, af değil ama infaz ile ilgili düzenlemelerin olduğunu açıkladı.

Partiler arasında bu konuyla ilgili görüş birliğinin de sağlanması gerektiğine dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, bunun için de zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Konu hakkında "Bir iki gün içinde halledilecek mesele değil" ifadelerini kullanan Meclis Başkanı, eylül ayından itibaren görüşülüp, değerlendirileceğinin bilgisini paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tbmm #mustafa şentop #ceza indirimi #genel af #infaz süreleri #denetimli serbestlik #son dakika #son dakika haberleri
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