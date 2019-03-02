banner1002
Alinur Aktaş hakkında suç duyurusu
Alinur Aktaş hakkında suç duyurusu
Keşmir sorunu nasıl çözülecek?
Keşmir sorunu nasıl çözülecek?
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
SOLOTÜRK 3 Mart'a hazırlanıyor
SOLOTÜRK 3 Mart'a hazırlanıyor

Son dakika 2 Mart 2019 Cumartesi EYT'de son durum haberleri.. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler harekete geçti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, sosyal medya aracılığıyla on binlerce kişinin desteğiyle seslerini daha gür duyuruyor. Dün akşam yapılan etiket çalışması, mağduriyetlerinin giderilmesine çok fazla katkıda bulunuyor. Yapılan açıklamada, dünkü çalışmada etiketin 'EytHemCumhurHemMillet' olduğu belirtildi. EYT Derneği Genel Başkanı Gönül Boran da "Biz halkız, biz Türkiye'yiz." mesajı paylaştı. Derneğe ait Twitter hesabından da "EYT içinde hem Cumhur İttifakının hem Millet İttifakının seçmeni var. Yani Türkiye var." paylaşımı yapıldı

Son dakika 2 Mart 2019 Cumartesi EYT'de son durum haberleri.. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler harekete geçti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, sosyal medyada harekete geçti, seslerini daha gür duyuruyor.

Twitter aracılığıyla Türkiye gündemine çıkan EYT'liler, mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sosyal medyada başlatılan çalışmalar kapsamında belirlenen etikete, on binlerce mesaj atılıyor.

Çok sayıda mesajın atılmasıyla birlikte, etiket Twitter'da ülke gündemine çıkıyor ve EYT'liler sesini daha gür duyuruyor, daha fazla insana ulaşıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, dünkü çalışmasında '#EytHemCumhurHemMillet' etiketini belirledi.

On binlerce mesajın atıldığı etiket için Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler Derneği Genel Başkanı Gönül Boran da destek verdi. Boran, "Biz halkız, biz Türkiye'yiz." mesajını paylaştı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Twitter hesabından da "EYT içinde hem Cumhur İttifakının hem Millet İttifakının seçmeni var. Yani Türkiye var." mesajı paylaşıldı

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
İlişkili Haberler
Son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler haberleri... "Hep birlikte sonuç alana kadar mücadeledeyiz" (EYT'de son durum gelişmeleri haberleri)
Son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler haberleri... "Hep birlikte sonuç alana kadar mücadeledeyiz" (EYT'de son durum gelişmeleri haberleri)
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medyadan davalarında haklı olduklarını belirterek sonuç alana kadar mücadelede olacaklarını belirtti. Özüpak, “Haklı davamızda, durmayacağız, yılmayacağız” ifadelerini kullandı
Emeklilikte Yaşa Takılanlarda EYT'de son dakika gelişmeleriyle haberler için flaş açıklama (Son dakika EYT'de son durum ne?)
Emeklilikte Yaşa Takılanlarda EYT'de son dakika gelişmeleriyle haberler için flaş açıklama (Son dakika EYT'de son durum ne?)
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler mağduriyetlerinin giderilmesi için büyük Ankara buluşmasının ardından sosyal medyada da harekete geçti. EYT'liler #EytİçinZamanVarken etiketiyle seslerini daha gür duyurmaya çalıştı. Binlerce paylaşımın yapıldığı etiket etkinliğinde talepler dile getirildi, sorunlara çözüm bulunması istendi. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran da "Bir kuşağın aynı amaç uğruna birleşerek tek vücut olduğu, benzerine rastlanmamış güçlü bir oluşumdur. Bizler tek amaç için el birliğiyle mücadele ediyoruz. Aramıza girmeye, bizleri bölmeye çalışanlara vereceğimiz cevap, Biz varız, biriz,  birlikteyiz" mesajıyla etikete destek verdi. Ayrıca Boran, kendilerini bölmeye çalışanlara verilecek mesajın net olduğunu belirtti
Akit gazetesi yazarlarından Ali Karahasanoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla EYT'lilerle dalga geçen söylemlerde bulundu
Akit gazetesi yazarlarından Ali Karahasanoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla EYT'lilerle dalga geçen söylemlerde bulundu
Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) Ankara’da yaptıkları etkinlik öncesi Anıtkabir’i ziyaret etmesi darbecilikle ilişkilendirildi. Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, EYT’lilerle kendince dalga geçti
Emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden yerel seçimler için kritik sandık ve oy mesajı geldi! İşte açıklamalar ve son dakika durum haberleri gelişmeleri
Emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden yerel seçimler için kritik sandık ve oy mesajı geldi! İşte açıklamalar ve son dakika durum haberleri gelişmeleri
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, büyük Ankara buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan EYT SYDD Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Yaptığımız her toplantıda birleşip adeta çığ gibi büyüdük ve nihayet başkentimize kavuştuk. Bu soğuk kış gününde Ankara'yı içimizdeki ateşle ısıtmak, sorunumuzu ilgililere anlatmak, onların en yakınında ve yanıbaşlarında bulunarak toplandık. Ata'nın evlatları ülkenin kalbinde, mağduriyetlerini haykırırken ilgisiz kalınmayacağını biliyoruz. Hakkımız olanın iade edilmesini istemek, boş bir iş değildir." dedi. Özüpak, ayrıca, yerel seçim mesajı vererek "Sandıkta tercihimizi, bizi dinleyen bizi anlayan ve yanımızda duranlardan yana kullanmamız olacaktır. Şimdiye kadar bizimle beraber mücadele eden, sesimizi duyurmamıza yardımcı olan, bizimle aynı hissiyatla hareket ederek sorunumuza çözüm arayışında bulunarak yanımızda olan tüm siyasi parti ve vekillerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı
Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler Ankara'dan seslendi: Sandıkta hesap soracağız (EYT)
Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler Ankara'dan seslendi: Sandıkta hesap soracağız (EYT)
Haklarını almak isteyen on binlerce Emeklilikte Yaşa Takılan mağdur, büyük buluşma için Ankara'ya akın etti. Anıtkabir'de bir araya gelen binlerce vatandaş daha sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezine gitti. Salonlar doldu taştı. Türkiye'nin dört bir yanından hükümete seslerini duyurmak için başkente giden Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, sorunlarının giderilmesi için ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını istedi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden büyük Ankara buluşmasına dair flaş uyarı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden büyük Ankara buluşmasına dair flaş uyarı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT SYDD) düzenlediği büyük buluşma öncesi Dernek Başkanı Gönül Boran uyarılarda bulundu. Yola çıkan vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Boran, yollarda emniyet birimlerine yardımcı olunması gerektiğinin altını çizdi. Boran, "Sakinlikle, sağ sağlim kavuşmak dileğiyle. Bizler sizleri bekliyor olacağiz." ifadelerini kullandı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler önemli duyuru yaptı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler önemli duyuru yaptı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından yarınki büyük Ankara buluşması öncesi önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruda toplantıya Türk bayrağı ve dernek pankartı dışında başka siyasi partiyle ilgili hiçbir şeye izin verilmeyeceği belirtildi
"Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT mağdurları kazanılmış hakka sahip" - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'de son durum son dakika EYT gelişmeleri ve haberleri
"Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT mağdurları kazanılmış hakka sahip" - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'de son durum son dakika EYT gelişmeleri ve haberleri
Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) 10 Şubat 2019 Pazar günü yapılacak büyük buluşmasına artık saatler kaldı. Ankara’da, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek buluşma öncesi Anıtkabir ziyaret edilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.