banner1005
"Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm"
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım
Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 20 Haziran 2019 Perşembe af ve ceza indirimi haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıkamada yer alan ifadeler

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Af çok konuşuluyor, bu konuda bir gelişme olacak mı?" sorusuna "Af gündemde olan bir konu. Fakat kolay bir konu değil. Toplum vicdanını, mağdurların yaşadıklarını ve ailelerinin duygularını görmezden gelemeyiz. Aftan ziyade Ceza İnfaz Yasası’ndaki bazı değişiklikler söz konusu. Bu konuda Bakanlığımızın ve milletvekillerimizin çalışmaları var" yanıtını verdi

Son dakika 20 Haziran 2019 Perşembe af ve ceza indirimi haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıkamada yer alan ifadeler

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'a af ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Turan, "Af çok konuşuluyor, bu konuda bir gelişme olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

İşte AK Partili Bülent Turan'ın açıklamaları:

"Af gündemde olan bir konu. 

Fakat kolay bir konu değil. 

Toplum vicdanını, mağdurların yaşadıklarını ve ailelerinin duygularını görmezden gelemeyiz. 

Aftan ziyade Ceza İnfaz Yasası’ndaki bazı değişiklikler söz konusu. 

Bu konuda Bakanlığımızın ve milletvekillerimizin çalışmaları var"

ulusal.com.tr

Etiketler; #af #bülent turan #ak parti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.