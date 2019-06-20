AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Af çok konuşuluyor, bu konuda bir gelişme olacak mı?" sorusuna "Af gündemde olan bir konu. Fakat kolay bir konu değil. Toplum vicdanını, mağdurların yaşadıklarını ve ailelerinin duygularını görmezden gelemeyiz. Aftan ziyade Ceza İnfaz Yasası’ndaki bazı değişiklikler söz konusu. Bu konuda Bakanlığımızın ve milletvekillerimizin çalışmaları var" yanıtını verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'a af ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Turan, "Af çok konuşuluyor, bu konuda bir gelişme olacak mı?" sorusunu yanıtladı.



İşte AK Partili Bülent Turan'ın açıklamaları:



"Af gündemde olan bir konu.



Fakat kolay bir konu değil.



Toplum vicdanını, mağdurların yaşadıklarını ve ailelerinin duygularını görmezden gelemeyiz.



Aftan ziyade Ceza İnfaz Yasası’ndaki bazı değişiklikler söz konusu.



Bu konuda Bakanlığımızın ve milletvekillerimizin çalışmaları var"



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