Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyelerinin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yaptığı görüşmede neler konuşulduğu belli oldu. Komisyon üyeleri, toplantıyla ilgili paylaşımlar yaptı. İşte o görüşmede konuşulanlar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyelerini bakanlıkta kabul etti.



İşte o görüşmede konuşulanlar...



Komisyon üyeleri, görüşmede neler konuşulduğunu açıkladı.



Üyelerin paylaşımları şöyle:



"AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Hüseyin Yayman: Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu olarak Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul Beyfendiyi ziyaret ederek, Sincan Cezaevi Raporumuzu, cezaevindeki sorunları ve çözümleri konuştuk. Değerli Bakanımıza nazik ev sahipliği ve sıcak yaklaşımları için teşekkür ederiz.



AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi İbrahim Yurdunuseven: Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu olarak Adalet Bakanımız @abdulhamitgul ’ü makamında ziyaret ederek faaliyetlerimiz ile ilgili olarak istişarelerde bulunduk.



İyi Parti Kurucusu, İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Ümit Beyaz: Adalet Bakanımız [email protected] ü İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu olarak ziyaret ettik.Samimi ve sıcak ev sahipliği için Sn. Bakanımıza teşekkür ediyorum.



AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: Insan Hakları Inceleme; Ceza ve Tevkifevleri.. komisyonu olarak Adalet Bakanımız Sn Abdülhamit Beyefendiyi makamında ziyaret ederek, görev ve faaliyet alanlarımızla ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Sn Bakanımıza ev sahipliği için tesekur ediyoruz."



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