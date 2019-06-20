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Son dakika 20 Haziran 2019 Perşembe genel af ve ceza indirimi haberleri... Canlı yayında önemli af açıklaması yapıldı

Genel af ve ceza indirimi konularından yeni bir açıklama yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir şeyi yapacaksanız kader mahkumlarıyla ilgili, bir af çıkaracaksanız, süratle getirin parlamentodan geçsin. Ama onların duygularıyla oynayıp onlardan, yakınlarından oy almak için seçim öncesi af, seçim sonrası bunu unutacaksanız bu siyaseten doğru değil. Ahlaki olarak da doğru değil" dedi

Son dakika 20 Haziran 2019 Perşembe genel af ve ceza indirimi haberleri... Canlı yayında önemli af açıklaması yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel af ve ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

"KADER MAHKUMLARI, AİLELERİYLE KAVUŞMAYI BEKLİYOR"

Program sunucusu İsmail Küçükkaya, "Kader mahkumları ama hep şunu söylüyoruz. Kadınlara, çocuklara kıyanlar dışında cezaevindeki kader mahkumları da aileleriyle kavuşmayı bekliyor." dedi.

"SÜRATLE GETİRİN PARLAMENTODAN GEÇSİN"

Kılıçdaroğlu da şunları söyledi:

"Şu çok önemli. Eğer bir şeyi yapacaksanız kader mahkumlarıyla ilgili, bir af çıkaracaksanız, süratle getirin parlamentodan geçsin. Ama onların duygularıyla oynayıp onlardan, yakınlarından oy almak için seçim öncesi af, seçim sonrası bunu unutacaksanız bu siyaseten doğru değil. Ahlaki olarak da doğru değil."

ulusal.com.tr

Etiketler; #genel af #ceza indirimi #chp #kemal kılıçdaroğlu
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