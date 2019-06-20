"Mecliste eşit af sesleri" etiketi için çalışma yapmak için sosyal medyada bir araya gelen vatandaşlar, 23 Haziran İstanbul seçimlerinden önce bir düzenleme istediklerinin belirtti. Siyasilerin de etiketlendiği çalışmada, istekler sıralandı. Mesajlarda, af veya ceza indirimi konusunda cezaevlerinde de büyük beklenti olduğu kaydedildi

Twitter'da bir araya gelen kullanıcılar, etiket çalışması yaptı.



Bir araya gelen yurttaşlar, "Mecliste eşit af sesleri" etiketi için çalışma yaptı.



Etikete çok sayıda af beklentisinin olduğunu içeren mesajlar paylaşıldı.



Seçimden önce bir düzenleme istediklerinin belirten vatandaşlar, bu taleplerini etkinlikle duyurmaya çalıştı.



Siyasilerin de etiketlendiği çalışmada, istekler sıralandı.



Mesajlarda, af veya ceza indirimi konusunda cezaevlerinde de büyük beklenti olduğu kaydedildi.



ulusal.com.tr