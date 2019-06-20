banner1005
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım
Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım
Mustafa İlker Yücel: İzin vermeyeceğiz
Mustafa İlker Yücel: İzin vermeyeceğiz
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 20 Haziran 2019 Perşembe genel af ve ceza indirimi haberleri... "Yıldırım hızıyla af"

İstanbul seçimlerine sayılı günler kala Twitter'da etiket çalışması yapıldı. Çalışmada af ve ceza indirimi konusunda beklenti içinde olan vatandaşlar, büyük çalışma başlattı. Çok sayıda kişinin beklenti içinde olduğunun vurgulandığı mesaj paylaşımında siyasiler de mesajlara eklenerek bilgi ulaştırılmaya çalışıldı

Son dakika 20 Haziran 2019 Perşembe genel af ve ceza indirimi haberleri... "Yıldırım hızıyla af"

23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala af ve ceza indirimi konusunda beklenti içinde olan vatandaşlar, büyük çalışma başlattı.

Yurttaşlar, Twitter'da 'Yıldırım HızıylaAF' hedef kelimeleri üzerinde etkinlik düzenledi.

Etiket etkinliği kapsamında çok sayıda mesaj paylaşılarak beklentiler dile getirildi.

Türkiye gündemine sokulan etikette 'AdliMahkumaKapsamlıEşitYasa' ifadeleri de kullanıldı.

Çok sayıda kişinin beklenti içinde olduğunun vurgulandığı mesaj paylaşımında siyasiler de mesajlara eklenerek bilgi ulaştırılmaya çalışıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ceza indirimi #genel af
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.