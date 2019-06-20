AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemine dair son bilgileri paylaştı.
AK Partili Arınç, şunları belirtti:
"Askeralma Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyoruz.
Teklifin 8'inci maddesi kabul edildi.
Bugün 1'inci ve 30'uncu maddeleri arasından oluşan birinci bölümün görüşmelerini tamamlamayı hedefliyoruz.
Askeralma Kanun Teklifi görüşmelerinde 1 - 30'uncu maddelerden oluşan birinci bölümün görüşmelerini tamamladık.
Görüşmeler, TBMM Genel Kurulu'nun yarın 14.00'da açılmasından sonra kaldığı yerden devam edecek.
31-6'ıncı maddelerden oluşan ikinci bölüm ve 61-65'inci maddelerden oluşan üçüncü bölümün görüşmelerini yarın (yetişmez ise perşembe günü) tamamlamayı hedefliyoruz."
ulusal.com.tr
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemiyle ilgili "Askeralma Kanun Teklifi görüşmelerinde 1 - 30'uncu maddelerden oluşan birinci bölümün görüşmelerini tamamladık. 31-6'ıncı maddelerden oluşan ikinci bölüm ve 61-65'inci maddelerden oluşan üçüncü bölümün görüşmelerini yarın (yetişmez ise perşembe günü) tamamlamayı hedefliyoruz" dedi
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemine dair son bilgileri paylaştı.