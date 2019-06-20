Merakla takip edilen yeni askerlik sistemine dair kanun teklifi görüşmelerinde gelinen son nokta belli oldu. Buna göre, yüksekokul mezunlarının yedek astsubay olarak vatani görevlerini yapabileceklerini öngören 8'inci madde kabul edildi. AK Partili İsmail Kaya, "Askerlik sistemimiz içinde Bedelli Askerlik kalıcı hale geldi. Her yıl bedelli askerlik çıkarmı derdi bitti. 9. Madde kabul edildi. Hayırlı olsun." bilgisini paylaştı. Görüşmelere bugün devam edilecek

Yeni askerlik sistemindeki son gelişmeler paylaşıldı.



AK Parti Osmaniye 27. Dönem Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yeni Askeralma Kanun Teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçildiğini açıklamıştı.



"YEDEK ASTSUBAYLIK HAYIRLI OLSUN"



Kaya, yüksekokul mezunlarının yedek astsubay olarak vatani görevlerini yapabileceklerini öngören 8'inci maddenin kabul edildiğini belirtti. AK Partili Kaya, "Yedek Astsubaylık, Hayırlı Olsun" ifadelerini kullandı.



BEDELLİ ASKERLİK KALICI HALE GELDİ



AK Partili İsmail Kaya, "Askerlik sistemimiz içinde Bedelli Askerlik kalıcı hale geldi. Her yıl bedelli askerlik çıkarmı derdi bitti. 9. Madde kabul edildi. Hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.



GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLECEK



Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Kaya, "Bugün Askeralma Kanunu Teklifinin 30. Maddesine kadar görüşüp, yarın devam edeceğiz. Şu an itibarı ile 20. maddeyi onayladık." şeklinde konuştu.



ulusal.com.tr