Cuma gününe yetişmesinin talep edildiği yeni sistem teklifi yasalaşmasının ardından 6 ayı dolduran askerler, terhis edilecek. 106 bin askerin terhis olacağı belirtildi. Bugün kalan 35 maddenin TBMM'den geçmesi bekleniyor. Maddelerin TBMM Genel Kurulu'nda onay aldıktan sonra Cumhurbaşkanına sunulacağı aktarıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün saat 14.00'te gündem dışı konuşmalar yapılmadan yeni askerlik sistemi kanun teklifinin görüşmelerinde kaldığı yerden devam etti.



Cuma gününe yetişmesinin talep edildiği yeni sistem teklifi yasalaşmasının ardından 6 ayı dolduran askerler, terhis edilecek.



106 bin askerin terhis olacağı belirtildi. Bugün kalan 35 maddenin TBMM'den geçmesi bekleniyor.



Maddelerin TBMM Genel Kurulu'nda onay aldıktan sonra Cumhurbaşkanına sunulacağı aktarıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından bir sonraki gün Resmi Gazete'de yayımlanması halinde askerlerin terhis olacağı ifade edildi.



ulusal.com.tr