banner1005
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım
Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım
Mustafa İlker Yücel: İzin vermeyeceğiz
Mustafa İlker Yücel: İzin vermeyeceğiz
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 20 Haziran 2019 Perşembe yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Haftaya salı gününe kaldı! Maddelerin kabulü sürüyor

Yeni askerlik sistemi kanun teklifinde son dakika... Edinilen bilgilere göre, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36'ncı maddeler kabul edildi​. Yeni askerlik yasası haftaya kaldı. Meclis'te teklifin tüm maddeleri üzerindeki nihai oylama salı günü yapılacak

Son dakika 20 Haziran 2019 Perşembe yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Haftaya salı gününe kaldı! Maddelerin kabulü sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen yeni askerlik yasası teklifinde son dakika gelişmesi yaşandı.

Bugün başlayan Askeralma Kanun Teklifi 2'nci bölüm görüşmelerinde flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36'ncı maddeler kabul edildi.

HAFTAYA SALIYA KALDI

Yeni askerlik yasası haftaya kaldı.

Meclis'te teklifin tüm maddeleri üzerindeki nihai oylama salı günü yapılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #askerlik 6 aya düştü mü #bedelli askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #yeni askerlik sistemi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.