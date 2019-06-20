CHP'li Teoman Sancar, Bu yasanın toplamı, 65 maddeden oluşmakta. 62'nci madde de 19'a yakın bendi var. Bunun için değerli arkadaşlar görüşmelerimize, çalışmalarımıza devam ediyor. Yasanın 6 aylık bölümü dün akşam çıktı ve kabul edildi. Perşembe olur, cuma olur, pazartesi olur... Bu saat itibariyle sıkıntı olmayacağına inanmanızı istiyorum" dedi

CHP Denizli Milletvekili, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Teoman Sancar, bugün görüşülmeye devam edilecek olan Askeralma Kanun Teklifi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.



CHP'li Teoman Sancar, şunları söyledi:



"Kışlalarında 6 ayını doldurmuş sevgili asker kardeşlerim. Heyecanla bizi bekliyorsunuz. Dün akşam 1'inci kısmını bitirdiğimiz asker alım yasasının görüşmelerine bugün de devam edeceğiz. Meclis şu anda görevinin başında. Binlerce telefon alıyorum ve cevapsız aramalarda çok fazla.



Bu yasanın toplamı, 65 maddeden oluşmakta. 62'nci madde de 19'a yakın bendi var. Bunun için değerli arkadaşlar görüşmelerimize, çalışmalarımıza devam ediyor.



Yasanın 6 aylık bölümü dün akşam çıktı ve kabul edildi. Onun için değerli arkadaşlarım, inşallah yakın zamanda kışlalardan evlerinize gidebilmeniz, sıcak yuvanıza kavuşmanız adına biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rahat olun, Meclis görevinin başındadır ve birlik ve beraberlik içinde bu yasa çıkacaktır.



Perşembe olur, cuma olur, pazartesi olur... Bu saat itibariyle sıkıntı olmayacağına inanmanızı istiyorum."



ulusal.com.tr

