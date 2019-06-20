Bazı basın yayın kuruluşları, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi görüşmelerinin salı gününe kaldığını öne sürmüştü. O iddia yalanlandı. Öte yandan AK Partili İsmail Kaya, dün TBMM Genel Kurulu'nda Askeralma Kanun Teklifi'nin 2'nci bölümünde bulunan 60'ıncı maddeye kadar oylanarak kabul edildiğini belirterek "Bugün görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz" bilgisini paylaştı

AK Parti Osmaniye 27. Dönem Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı.



AK Partili Kaya, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Askeralma Kanun Teklifi'nin 2'nci bölümünde bulunan 60'ıncı maddeye kadar oylanarak kabul edildiğini belirtti.



Kaya, "Bugün görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.



O İDDİA YALANLADI



Bazı basın yayın kuruluşlarında teklifin görüşmelerinin salı gününe kaldığı öne sürülmüştü.



Edinilen bilgilere göre, o iddia yalanlandı.



Teklifin yasalaşmasının salı gününe bırakıldığı iddia yalanlandı.



ulusal.com.tr