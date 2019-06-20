TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanun Teklifi'nin son 5 maddesi bugün görüşülecek. Kanun teklifinin TBMM'den geçmesi ve onaylanması için 200'e yakın milletvekilinin Meclis'te olması gerektiği ifade edildi. Öte yandan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan yeni sisteme dair "Hükümet bedelli askerliği kalıcı hale getiriyor. Her tür muhalefet ise kanuna değil, paranın miktarına itiraz ediyor. Hepsi kol kola girdi. Bir tek Vatan Partisi 'vatan görevi bedelle yapılmaz' diyor. Kanuna bu yönden karşı çıkıyor." açıklaması yaptı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı.



Reyhan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Askeralma Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.



"VATAN GÖREVİ BEDELLE YAPILMAZ"



Reyhan'ın açıklamaları şöyle:



"Mecliste yeni askerlik kanunu görüşülüyor.



Hükümet bedelli askerliği kalıcı hale getiriyor. Her tür muhalefet ise kanuna değil, paranın miktarına itiraz ediyor. Hepsi kol kola girdi.



Bir tek Vatan Partisi 'vatan görevi bedelle yapılmaz' diyor.



Kanuna bu yönden karşı çıkıyor."



SON 5 MADDE BUGÜN OYLANACAK



Teklifteki son 5 maddenin oylamasının bugün yapılacağı belirtildi.



Kanun teklifinin TBMM'den geçmesi ve onaylanması için 200'e yakın milletvekilinin Meclis'te olması gerektiği ifade edildi.



ulusal.com.tr