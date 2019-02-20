Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, sosyal medya aracılığıyla on binlerce kişinin desteğiyle seslerini daha gür duyuruyor. Dün akşam yapılan etiket çalışması, mağduriyetlerinin giderilmesine çok fazla katkıda bulunuyor. Yapılan açıklamada, dünkü çalışmada etiketin 'EytHemCumhurHemMillet' olduğu belirtildi. EYT Derneği Genel Başkanı Gönül Boran da "Biz halkız, biz Türkiye'yiz." mesajı paylaştı. Derneğe ait Twitter hesabından da "EYT içinde hem Cumhur İttifakının hem Millet İttifakının seçmeni var. Yani Türkiye var." paylaşımı yapıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, sosyal medyada harekete geçti, seslerini daha gür duyuruyor.



Twitter aracılığıyla Türkiye gündemine çıkan EYT'liler, mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Sosyal medyada başlatılan çalışmalar kapsamında belirlenen etikete, on binlerce mesaj atılıyor.



Çok sayıda mesajın atılmasıyla birlikte, etiket Twitter'da ülke gündemine çıkıyor ve EYT'liler sesini daha gür duyuruyor, daha fazla insana ulaşıyor.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, dünkü çalışmasında '#EytHemCumhurHemMillet' etiketini belirledi.



On binlerce mesajın atıldığı etiket için Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler Derneği Genel Başkanı Gönül Boran da destek verdi. Boran, "Biz halkız, biz Türkiye'yiz." mesajını paylaştı.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Twitter hesabından da "EYT içinde hem Cumhur İttifakının hem Millet İttifakının seçmeni var. Yani Türkiye var." mesajı paylaşıldı



ulusal.com.tr