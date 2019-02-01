Türkiye nüfusu 82 milyonu geçti. Nüfus, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları''nı açıkladı.



Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882'e yükseldi.



Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2, kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 olarak kayıtlara geçti.



Yıllık nüfus artış hızı, 2017'de binde 12,4 iken 2018'de binde 14,7'ye çıktı.



Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu. Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak belirlendi.



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