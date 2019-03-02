Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili AKP İletişim Merkezi'ne iletilen talebe yanıt geldi. AKP tarafından gönderilen yanıtta "Kamuoyunda kademeli emeklilik yaşı uygulamasının kaldırılması ya da kolaylaştırılmasına yönelik beklenti olduğu bilinmekte olup, şartın değiştirilmesi ve yasal düzenlemeye ilişkin talebiniz çalışmalarda değerlendirilmek üzere not edilerek ilgililere iletilmiştir" ifadeleri yer aldı

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorunlarının çözülmesiyle ilgili AKP İletişim Merkezi'ne bir talep iletildi.



AKP'den talebe yanıt geldi. Yanıtta talebin çalışmalarda değerlendirilmek üzere not edilerek ilgililere iletildiği belirtildi.



AKP'ye iletilen talebin başlığı ve gelen yanıt şu şekilde:



"Başlık: Emeklilikte Yaşa Takılanlar



Cevap: Sosyal güvenlik sistemimizde yaş şartı olmaksızın emeklilik imkanını ortadan kaldıran 4447 sayılı Kanunla sosyal güvenlik kanunlarına eklenen geçici maddelerde, Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanlar için emeklilik yaşlarında kademeli geçiş süreçleri öngörülmüş ve anılan yasa ile 506, 1479 ve 5434 sayılı kanunlardaki emeklilik şartları değiştirilerek 58 ve 60 yaş şartı getirilmiş, ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri amacıyla 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar için 23/5/2002 tarihine göre belirlenen sigortalılık süresi esas alınarak, 5434 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar için 23/05/2002 tarihinde kadın ise 20, erkek ise 25 tam yılını doldurmalarına kalan süreye göre, 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar için ise 01/06/2002 tarihi itibariyle kadın ise 20, erkek ise 25 tam yılını doldurmalarına kalan süreye göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. Halen 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için 4447 sayılı Kanunla belirlenen kademeli geçiş sürecine göre aylığa hak kazanma koşulları belirlenmektedir. Kamuoyunda kademeli emeklilik yaşı uygulamasının kaldırılması ya da kolaylaştırılmasına yönelik beklenti olduğu bilinmekte olup, şartın değiştirilmesi ve yasal düzenlemeye ilişkin talebiniz çalışmalarda değerlendirilmek üzere not edilerek ilgililere iletilmiştir. Saygılarımızla"



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