AKP İBB Adayı Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili döviz açılması üzerine "EYT. Gördüm. Biraz sabırlı olun. O işin de takipçisi olacağım. Buradan Binali Yıldırım sözü veriyorum." ifadelerini kullandı

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, "Biraz sabırlı olun. O işin de takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı



İşçilerden birisinin Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili bir döviz açması üzerine Yıldırım, şunları söyledi:



"EYT. Gördüm. Biraz sabırlı olun. O işin de takipçisi olacağım. Buradan Binali Yıldırım sözü veriyorum. Cumhur İttifakı demek, bayrak, toprak, millet, devlet demektir. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Bu kardeşiniz Türkiye'nin doğusu ile batısını, kuzeyi ile güneyini bir araya getirdi. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Herkes bunu böyle bilsin. Hiçbir zaman bölücülere, katillere, FETÖ'cülere, PKK'lılara el aman verilmez. Onlara asla hayat hakkı tanınmaz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar, en önce karşılarında bizi bulurlar. Bu mücadeleyi nasıl yaptığımızı 15 Temmuz gecesi gördünüz 15 Temmuz gecesi, beni Cumhurbaşkanımızdan sonra beni ilk arayan Devlet Bahçeli'dir. 'Arkanızdayız. Ölene kadar beraberiz. Önce memleketin, önce milletim' demiştir. Orada başlayan Cumhur İttifakı, aynı şekilde, aynı heyecanla devam ediyor."