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Son dakika 2019 yeni askerlik ve bedelli askerlik sistemi haberleri... AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'tan yeni ve bedelli askerlik açıklaması geldi

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemine ilişkin teklifle ilgili "3 bölüm halinde görüşülecek teklifin, muhalefet ile de uzlaşma sağlanarak Perşembe günü kanunlaşmasını umuyoruz. Mevcut tasarı üzerinde herhangi bir değişikliğin şu an söz konusu olmadığını belirtmek isterim" açıklaması yaptı

Son dakika 2019 yeni askerlik ve bedelli askerlik sistemi haberleri... AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'tan yeni ve bedelli askerlik açıklaması geldi

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemine ilişkin teklifle ilgili açıklama yaptı.

Arınç, şunları söyledi:

"Şu anda askerlik hizmetini yapmakta olan kardeşlerimizden geçtiğimiz süreçte oldukça fazla soru aldım ve cevaplandırmaya çalıştım. Bugün itibariyle Askeralma Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlıyoruz.

3 bölüm halinde görüşülecek teklifin, muhalefet ile de uzlaşma sağlanarak Perşembe günü kanunlaşmasını umuyoruz. Mevcut tasarı üzerinde herhangi bir değişikliğin şu an söz konusu olmadığını belirtmek isterim. Herhangi bir gelişme olduğunda da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim."

ulusal.com.tr

Etiketler; #askerlik #bedelli askerlik #yeni askerlik sistemi #ak parti
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