Marmara'da art arda 3 deprem
Marmara'da art arda 3 deprem
İstanbul'da kuvvetli yağış! İşte ilk fotoğraflar
İstanbul'da kuvvetli yağış! İşte ilk fotoğraflar
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 21 Ağustos 2019 Çarşamba haberleri! AK Parti'den Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kararı! Mahir Ünal'dan ilk açıklama: Aile içinde bir kutlama yapıyoruz

AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü için 23 Ağustos'ta yapılacak törene eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu davet edilmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz. Kutlamalara parti kurucuları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri, parti kurulları, bakanlar, eski milletvekilleri katılacak" dedi

Son dakika 21 Ağustos 2019 Çarşamba haberleri! AK Parti'den Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kararı! Mahir Ünal'dan ilk açıklama: Aile içinde bir kutlama yapıyoruz

AK Parti, önümüzdeki günlerde 18. kuruluş yıl dönümü için tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere, tören için davetiye gönderildi.

ÜÇÜNE DE DAVETİYE YOK

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a bu davetiyeler gönderilmedi.

Gül ve Davutoğlu, son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 3 büyükşehire kayyum atamasına, aynı dakika içerisinde tweet atarak tepki göstermişti.

"AİLE İÇİNDE BİR KUTLAMA YAPIYORUZ"

Ünal, bir soru üzerine, "Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ahmet Davutoğlu #abdullah gül #ak parti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.