AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü için 23 Ağustos'ta yapılacak törene eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu davet edilmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz. Kutlamalara parti kurucuları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri, parti kurulları, bakanlar, eski milletvekilleri katılacak" dedi

AK Parti, önümüzdeki günlerde 18. kuruluş yıl dönümü için tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere, tören için davetiye gönderildi.



ÜÇÜNE DE DAVETİYE YOK



Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a bu davetiyeler gönderilmedi.



Gül ve Davutoğlu, son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 3 büyükşehire kayyum atamasına, aynı dakika içerisinde tweet atarak tepki göstermişti.



"AİLE İÇİNDE BİR KUTLAMA YAPIYORUZ"



Ünal, bir soru üzerine, "Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr