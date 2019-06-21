banner1005
AA'dan Öcalan haberi: 'Tarafsızlık çağrısı' yaptı
AA'dan Öcalan haberi: 'Tarafsızlık çağrısı' yaptı
Trabzon'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Trabzon'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Öncü Gençlik, İstanbul seçimleri için meydanlarda
Öncü Gençlik, İstanbul seçimleri için meydanlarda
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma genel af ve ceza indirimi haberleri... "Mecliste sıra eşit afta"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) af ile ilgili görüşmelerin yapılması talep edildi. Sosyal medyada bir araya gelen binlerce yurttaş, beklentilerini ifade etti. 'MeclisteSıra EşitAfta' ifadelerinin yer aldığı binlerce mesajın paylaşıldığı çalışma kapsamında kısa sürede bir çözüm için beklentilerin olduğu kaydedildi

Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma genel af ve ceza indirimi haberleri... "Mecliste sıra eşit afta"

Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine yönelik görüşmelerine sona yaklaşılmasının ardından vatandaşlar, af ile ilgili düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Çok sayıda vatandaş, Twitter'da etiket çalışmasına katıldı.

Çalışma kapsamında 'MeclisteSıra EşitAfta' ifadelerinin yer aldığı binlerce mesaj paylaşıldı.

Mesajlarda, af konusunda çözüme ihtiyaç duyulduğu belirtilirken siyasetçilerin sosyal medya hesapları da etiketlendi.

Bu çerçevede beklentilerin olduğu aktarıldı, kısa süre içinde çözüm talep edildi.

Atılan mesajlarda genel çerçeveyle şu mesajlar verildi:

"Herkes işini bir köşeye bırakıp 

Mahkumu için mücadele veriyor 

Bu tamamen toplumun sorunu haline gelmiş durumda 

Çözüme ihtiyaç var meclis gerekeni yapsın 

Cumhur ittifakına güveniyoruz"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ceza indirimi #genel af #tbmm
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.