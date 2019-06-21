banner1005
Mustafa İlker Yücel Avcılar'da Muharip Gazilerle bir araya geldi
Mustafa İlker Yücel Avcılar'da Muharip Gazilerle bir araya geldi
E-5 çift yönlü kapandı
E-5 çift yönlü kapandı
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? İşte yapılan çok önemli düzenlemeler

Sınır birliklerinde görev yapan ve askerliğini 6 ay uzatma kararı alan askerlere ek bin TL ödenecek. Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinde 460 bin bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanlar için çok önemli düzenleme yapıldı. 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmak ve 31 bin TL ödemek koşuluyla kurasız bedelliden yararlanabilecek

Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? İşte yapılan çok önemli düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmekte olan yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinde önemli bir değişiklik yapılıyor.

Buna göre, sınır birliklerinde görev yapan ve askerliğini 6 ay uzatma kararı alan askerlere ek bin TL ödenecek.

Hudut birliklerinde görev yapanlara aylık 3 bin TL harçlık ödenecek.

Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinde 460 bin bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanlar için çok önemli düzenleme yapıldı.

1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmak ve 31 bin TL ödemek koşuluyla kurasız bedelliden yararlanabilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #askerlik 6 aya düştü mü #bedelli askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #yeni askerlik sistemi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.