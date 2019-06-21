Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? İşte yasa teklifinin son iki maddesi

63 maddesi kabul edilen kanun teklifin 2 maddesinin de haftaya kabul edilmesi bekleniyor. Yasa teklifi kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile birlikte yürürlüğe girecek. Kanun teklifinin 64'üncü maddesinin "Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer", 65'inci maddesinin de "Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür" olduğu aktarıldı

AK Parti Isparta Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Uğur Gökgöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 92'nci birleşiminde Milli Savunma Komisyon Üyesi olarak Askeralma Kanunu Teklifi ile alakalı konuşma gerçekleştirdi.



63 maddesi kabul edilen kanun teklifin 2 maddesinin de haftaya kabul edilmesi bekleniyor.



Yasa teklifi kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile birlikte yürürlüğe girecek.



SON İKİ MADDEDE NE VAR



Yasa teklifinin son iki maddesi şu şekilde:



"MADDE 64: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 65: Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."



ulusal.com.tr