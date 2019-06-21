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Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? "Seferberlik durumu hariç artık..."

AK Partili Cahit Özkan, "Yasadan etkilenecek olan Mehmetçiğimize, terhis bekleyen askerlerimize de bir mesaj vermek istiyorum." dedi. Özkan, "Seferberlik durumu hariç artık birliklerinizde olmayacaksınız. Bu vesileyle birkaç gün de olsa vakit varken son ana kadar görevinizi hakkıyla yerine getirmenizi, silah arkadaşlarınızla güzel günler geçirmenizi terhisten sonra ailenizle birlikte mutlu, huzurlu, sağlık ve afiyet içerisinde güzel bir yaşam geçirmenizi yüce Allah'tan niyaz ediyor, Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum" diye konuştu

Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? "Seferberlik durumu hariç artık..."

AK Parti Grup Başkanvekili, AK Parti MYK Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Partili Cahit Özkan, şunları söyledi:

"Yasadan etkilenecek olan Mehmetçiğimize, terhis bekleyen askerlerimize de bir mesaj vermek istiyorum.

Kahraman ordusu bir neferi olarak kahramanlıklarla dolu aziz milletimize şanlı ecdadımıza karşı vatani borcunuzu ödediniz.

Seferberlik durumu hariç artık birliklerinizde olmayacaksınız.

Bu vesileyle birkaç gün de olsa vakit varken son ana kadar görevinizi hakkıyla yerine getirmenizi, silah arkadaşlarınızla güzel günler geçirmenizi terhisten sonra ailenizle birlikte mutlu, huzurlu, sağlık ve afiyet içerisinde güzel bir yaşam geçirmenizi yüce Allah'tan niyaz ediyor, Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #bedelli askerlik sistemi #askerlik 6 aya düştü mü #ak parti #cahit özkan
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