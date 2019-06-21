Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? "Son hafta sonunda askerliğin tadını çıkarmaya bakın"

AK Partili İsmail Kaya, yeni askerlik sistemiyle ilgili "Askerlik 6 aya düştü. Yılda 12 ay celp dönemi olacak. Bedelli Kalıcı hale geldi. Tüm yoklama kaçağı ve Bakaya durumunda olanlar Bedelli Askerlikten faydalanabilecek. 1 Kasım 2019 a kadar başvurusunu yapacakalar için bunlara yazılan cezalarda Affedildi. 2. 6 ayı tercih ederek Hudud bölgelerinde görev yapan Er ve Erbaşlara, aldıkları harçlığa ek olarak 1000 tazminat ödenecek. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte silah altındaki Er ve Erbaş’lar için Terhisler başlar. 6 ayını dolduran kardeşlerimiz de, geçirecek oldukları bu son hafta sonunda, askerliğin tadını çıkarmaya bakın, arkadaşlarınızla ve komutanlarınız ile vedalaşın" dedi

AK Parti Osmaniye 27. Dönem Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



AK Partili Kaya, şunları belirtti:



"Çok değerli gençler, bugün Askeralma Kanunu Teklifinin 63 maddesi TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi. Salı günü, 2 maddenin de görüşülmesi ve akabinde yasanın tamamının oylanmasının ardından, Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da bu yasayı Onaylaması ile yeni ASKERALMA KANUNU yürürlüğe girecek.



Meclis genel kurulunda bu yasaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Son düzenlemelerle birlikte, Ortak Mutabakat ile hazırlanan yeni Askeralma kanununun Ülkemize, gençlerimize,ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza Hayırlı olmasını dileriz.



Askerlik 6 aya düştü. Yılda 12 ay celp dönemi olacak. Bedelli Kalıcı hale geldi. Tüm yoklama kaçağı ve Bakaya durumunda olanlar Bedelli Askerlikten faydalanabilecek.



1 Kasım 2019 a kadar başvurusunu yapacakalar için bunlara yazılan cezalarda Affedildi. 2. 6 ayı tercih ederek Hudud bölgelerinde görev yapan Er ve Erbaşlara, aldıkları harçlığa ek olarak 1000 tazminat ödenecek. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte silah altındaki Er ve Erbaş’lar için Terhisler başlar. 6 ayını dolduran kardeşlerimiz de, geçirecek oldukları bu son hafta sonunda, askerliğin tadını çıkarmaya bakın, arkadaşlarınızla ve komutanlarınız ile vedalaşın... Hepinizi Allah’a emanet ediyorum."



ulusal.com.tr