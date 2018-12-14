Bölücü terör örgütü dört koldan kuşatıldı. Sincar ve Karacak'tan sonra Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine de hava harekatı düzenlendi. 8 PKK'lı öldürüldü.



Türk Silahlı Kuvvetleri,



Bu kez de Irak'ın kuzeyindeki



Hedefler başarıyla vuruldu. İlk bilgilere göre 8



Terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilançoyu açıkladı. Terör operasyonlarında toplam 21 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



ulusal.com.tr Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon larına ara vermeden devam ediyor.Bu kez de Irak'ın kuzeyindeki Haftanin Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı yapıldı.Hedefler başarıyla vuruldu. İlk bilgilere göre 8 PKK 'lı etkisiz hale getirildi.Terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilançoyu açıkladı. Terör operasyonlarında toplam 21 PKK'lı etkisiz hale getirildi.