Bölücü terör örgütü dört koldan kuşatıldı. Sincar ve Karacak'tan sonra Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine de hava harekatı düzenlendi. 8 PKK'lı öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.
Bu kez de Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı yapıldı.
Hedefler başarıyla vuruldu. İlk bilgilere göre 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilançoyu açıkladı. Terör operasyonlarında toplam 21 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
ulusal.com.tr