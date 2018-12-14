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8 Terörist etkisiz hale getirildi
8 Terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü dört koldan kuşatıldı. Sincar ve Karacak'tan sonra Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine de hava harekatı düzenlendi. 8 PKK'lı öldürüldü.

Son Dakika: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kez de Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı yapıldı.

Hedefler başarıyla vuruldu. İlk bilgilere göre 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilançoyu açıkladı. Terör operasyonlarında toplam 21 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

ulusal.com.tr
Etiketler; #pkk #terörist #tsk #operasyon #zap #haftanin #hakurk
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