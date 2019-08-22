23 Ağustos'ta 18'inci yılını kutlamaya hazırlanan Ak Parti'den, yeni parti hamlesi geldi. Cuma günü yapılacak kutlamalara yeni parti kurma girişiminde olan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler davet edilmeyecek. Açıklamayı Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal yaptı. Ünal, " Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz" dedi. Medya temsilcileriyle bir araya gelen Ünal, kutlamaların Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu'nda yapılacağını belirtti

AK Parti, önümüzdeki günlerde 18. kuruluş yıl dönümü için tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere, tören için davetiye gönderildi.



ÜÇÜNE DE DAVETİYE YOK



Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a bu davetiyeler gönderilmedi.



Gül ve Davutoğlu, son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 3 büyükşehire kayyum atamasına, aynı dakika içerisinde tweet atarak tepki göstermişti.



"AİLE İÇİNDE BİR KUTLAMA YAPIYORUZ"



Ünal, bir soru üzerine, "Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr