Son dakika 22 Haziran 2019 Cumartesi genel af ve ceza indirimi haberleri... "İş ehlinin af mahkumun"

İstanbul seçimlerine saatler kala sosyal medyada genel af ve ceza indirimi konularında büyük bir çalışma düzenlendi. Birçok mesajın paylaşıldığı çalışmada 'İşEhlinin AFMahkumun' ifadeleri ülke gündemine girmesi sağlanarak gündem listesinde en üst sıraya yükseltildi. Atılan mesajlarda eşit kapsamlı yasa ile af ve ceza indirimi vurgusu yer aldı

23 Haziran İstanbul seçimlerine saatler kala genel af ve ceza indirimi konusunda büyük çalışma yapıldı.



Sosyal medyada bir araya gelen binlerce vatandaş, beklentilerini dile getirdi.



Twitter'da 'İşEhlinin AFMahkumun' ifadelerinin de içinde bulunduğu çok sayıda mesaj paylaşımı yapıldı.



Paylaşılan mesajlarda, siyasilere etiketlenerek "Biz size guveniyor sizi destekliyoruz. Insallah sizlerde bizi sevindireceksiniz." ifadeleri kullanıldı.



Gece gündüz af ile yatıp af ile kalktıklarını ifade eden yurttaşlar, bu konuda bir çalışma yapılması beklentisi içinde olduklarını vurguluyor.



Vatandaşlar, eşit kapsamlı yasa istediklerinin altını çizerken, mağdur olan kişilerin çok sayıda olduğunu belirtiyor.



Çalışma kapsamında mesaj paylaşan kullanıcılar, kapsamlı yasanın zaruri ihtiyaç haline geldiğini savunuyor.



ulusal.com.tr