Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma genel af ve ceza indirimi haberleri... "Mecliste sıra eşit afta"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) af ile ilgili görüşmelerin yapılması talep edildi. Sosyal medyada bir araya gelen binlerce yurttaş, beklentilerini ifade etti. 'MeclisteSıra EşitAfta' ifadelerinin yer aldığı binlerce mesajın paylaşıldığı çalışma kapsamında kısa sürede bir çözüm için beklentilerin olduğu kaydedildi

Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine yönelik görüşmelerine sona yaklaşılmasının ardından vatandaşlar, af ile ilgili düzenleme yapılmasını talep ediyor.



Çok sayıda vatandaş, Twitter'da etiket çalışmasına katıldı.



Çalışma kapsamında 'MeclisteSıra EşitAfta' ifadelerinin yer aldığı binlerce mesaj paylaşıldı.



Mesajlarda, af konusunda çözüme ihtiyaç duyulduğu belirtilirken siyasetçilerin sosyal medya hesapları da etiketlendi.



Bu çerçevede beklentilerin olduğu aktarıldı, kısa süre içinde çözüm talep edildi.



Atılan mesajlarda genel çerçeveyle şu mesajlar verildi:



"Herkes işini bir köşeye bırakıp



Mahkumu için mücadele veriyor



Bu tamamen toplumun sorunu haline gelmiş durumda



Çözüme ihtiyaç var meclis gerekeni yapsın



Cumhur ittifakına güveniyoruz"



ulusal.com.tr