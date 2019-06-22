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Son dakika 22 Haziran 2019 Cumartesi yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Askerlik teklifi salı günü oylanacak

Meclis'te görüşmeleri devam eden Yeni Askerlik Yasası teklifinin, 25 Haziran Salı günü oylamasının yapılacağı öğrenildi. Oylamanın ardından yasanın yürürlüğe girmesiyle askerlik altı aya düşecek

Son dakika 22 Haziran 2019 Cumartesi yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Askerlik teklifi salı günü oylanacak

Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor.

Sık sık tartışmaların yaşandığı ve değişikliklerin yapıldığı teklifin kabul edilen maddelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerin salı günü biteceği ve Meclis’teki siyasi partilerin milletvekillerinin oylamasına sunulacağı belirtildi.

Görüşmelerin tamamlanması ve tüm maddelerin onaylanmasının ardından da yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Dolayısıyla erken terhislerin yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yapılması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #askerlik 6 aya düştü mü #bedelli askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #yeni askerlik sistemi
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