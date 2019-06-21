Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Bakaya kalan ve yoklama kaçakları için flaş karar

Yeni askerlik sisteminde 460 bin bakaya kalan ve yoklama kaçağı olanlar için konulan geçici madde değişiyor. Bakaya kalanlar bir kereye mahsus olmak üzere bedelli askerlikten yararlanacak. Bir tarih konulacak o tarihe kadar başvuranlar bu yasadan yararlanacak

Yeni askerlik sisteminde kritik bir gelişme yaşandı.



Sistem için alınan karar belli oldu.



Yeni askerlik sisteminde 460 bin bakaya kalan ve yoklama kaçağı olanlar için konulan geçici maddenin değişeceği ifade edildi.



Edinilen bilgilere göre, bakaya kalanlar bir kereye mahsus olmak üzere bedelli askerlikten yararlanacak.



Bir tarih konulacağı, o tarihe kadar başvuranların bu yasadan yararlanabileceği iddia edildi.



ulusal.com.tr