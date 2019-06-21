Son dakika 21 Haziran 2019 Cuma yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? "Bedelli askerlik yasasında değişiklikler var"

CHP Denizli Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Teoman Sancar, "Kışlalarında tezkere haberi bekleyen değerli asker kardeşlerimiz, bugün Askeralma yasasının 3'üncü günündeyiz ve gördüğünüz gibi 61'inci maddeden artık 65'inci maddeye doğru devam edecek. 62'nci madde de 19 bent var. Bu bentleri de görüşeceğiz. Yani bugün bu yasanın çıkmasını bekliyoruz. Onun için her duyduğunuz haberde, her çıkan dedikoduda bundan dolayı strese girip lütfen kendinizi üzmeyin" dedi. CHP'li Teoman Sancar, "Bununla beraber de bedelli askerlik yasasında değişiklikler var. Kuraya tabi olacak arkadaşlarımızın yoklama kaçağı ve bakayaların çözülmesi adına da çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu

CHP Denizli Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Teoman Sancar, yeni askerlik sistemi kanun teklifi görüşmelerinde gelinen son noktayı açıkladı.



Teoman Sancar, şunları söyledi:



"LÜTFEN KENDİNİZİ ÜZMEYİN



Kışlalarında tezkere haberi bekleyen değerli asker kardeşlerimiz, bugün Askeralma yasasının 3'üncü günündeyiz ve gördüğünüz gibi 61'inci maddeden artık 65'inci maddeye doğru devam edecek. 62'nci madde de 19 bent var. Bu bentleri de görüşeceğiz. Yani bugün bu yasanın çıkmasını bekliyoruz. Onun için her duyduğunuz haberde, her çıkan dedikoduda bundan dolayı strese girip lütfen kendinizi üzmeyin.



ARTIK ASKERLİK 6 AY



Artık askerlik 6 ay olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında dün akşamdan beri binlerce telefon aldım. Tümüne cevap verme şansım yok. Tümünü açıp cevap veremediğim gibi şarjım da bitiyor.



BUGÜN YASA SONUÇLANABİLİR



Onun için değerli arkadaşlar, bugün saat 2'de Meclisimiz açılacak. Yine gündeme devam edecek. Bugün akşam Askeralma yasasının sonuçlanmasını umut ediyoruz.



BEDELLİ ASKERLİKTE DEĞİŞİKLİKLER VAR



Bununla beraber de bedelli askerlik yasasında değişiklikler var. Kuraya tabi olacak arkadaşlarımızın yoklama kaçağı ve bakayaların çözülmesi adına da çalışmalarımız devam ediyor."



ulusal.com.tr

