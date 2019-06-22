Son dakika 22 Haziran 2019 Cumartesi yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? İşte yapılan çok önemli düzenlemeler

Sınır birliklerinde görev yapan ve askerliğini 6 ay uzatma kararı alan askerlere ek bin TL ödenecek. Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinde 460 bin bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanlar için çok önemli düzenleme yapıldı. 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmak ve 31 bin TL ödemek koşuluyla kurasız bedelliden yararlanabilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmekte olan yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinde önemli bir değişiklik yapılıyor.



Buna göre, sınır birliklerinde görev yapan ve askerliğini 6 ay uzatma kararı alan askerlere ek bin TL ödenecek.



Hudut birliklerinde görev yapanlara aylık 3 bin TL harçlık ödenecek.



Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinde 460 bin bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanlar için çok önemli düzenleme yapıldı.



1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmak ve 31 bin TL ödemek koşuluyla kurasız bedelliden yararlanabilecek.



ulusal.com.tr