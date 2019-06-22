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Son dakika 22 Haziran 2019 Cumartesi yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Kanun yasalaştığında 106 bin asker terhis olabilecek

Bedelli askerliği kalıcı hale getirecek yeni askerlik sisteminin yasalaşması 25 Haziran Salı gününe bırakıldı. 65 maddeli asker alma kanun teklifinin 63 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, askerlik süresi herkes için 12'den 6 aya düşürüldü. Önümüzdeki hafta kanun yasalaştığında silah altındaki 6 ayını dolduran erler de terhis olabilecek

Son dakika 22 Haziran 2019 Cumartesi yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Kanun yasalaştığında 106 bin asker terhis olabilecek

65 maddeden geri iki madde kaldı. Kanun teklifinin yasalaştırılması ise haftaya bırakıldı.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren asker alma kanun teklifinde son viraja girildi. Teklifin 63 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi. 25 Haziran'da teklifin tümü üzerinde yapılacak oylamalara milletvekillerinin geniş katılımı sağlanacak.

Kabul edilen maddelere göre, herkes için askerlik süresi 6 ay oldu. Cumhurbaşkanı isterse bu süreyi 12 aya çıkartabilecek. Önümüzdeki hafta kanun yasalaştığında silah altındaki 6 ayını dolduran 106 bin asker terhis olabilecek. Ancak isteyen 6 ay daha 2 bin lira karşılığında askerlik yapabilecek. Hudut birliklerinde görev alacakların maaşı ise 3 bin lira olacak.

Kabul edilen maddeler arasında bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi de var. 1 ay temel askerlik eğitiminin ardından  isteyen, bir yedek astsubayın 6 aylık maaşından yani 31 bin liradan az olmayacak şekilde ödeme yaparsa askerlikten ayrılacak. 20 yaş ve üstündeki vatandaşlar bedelli için başvuru yapabilecek.

Genel Kurul'da yapılan son düzenlemeye göre, bakaya veya kaçak durumda bulunan 450 bin kişi bir kereye mahsus olmak üzere bedelliden faydalanabilecek. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2019 olacak.

Teklifin 45'inci maddesi de tartışmaların ardından revize edilerek kabul edildi. Buna göre, Milli Güvenlik Kurulu'nun gerekli gördüğü sahalarda görevlendirilen kişi ya da kişiler Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından askerlikten muaf tutulabilecek.

Yen askerlik sisteminde meslek yüksek okulu mezunlarının yararlanabileceği yedek astsubaylık rütbesi de olacak.  Öğretmenler bir ay temel eğitim aldıktan sonra askerlik süresi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'nın, doktorlar ise Sağlık Bakanlığı'nın emrine verilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #bedelli askerlik sistemi #askerlik 6 aya düştü mü
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