Serkan İnci Emine Bulut'un öldürülmesi olayı ile ilgili yaptığı yorumlara çığ gibi tepki yağıyor. İnci, "Boşanmalardan dolayı babalara her türlü zulmü hak gören mahkemelerin nasıl bir bela yarattığını, aile babalarını nasıl insanlıktan çıkardığını görmeye çalışın." diye yazdı. Öte yandan, Twitter'da İnci'nin Münevver Karabulut'u öldürüp cansız bedenini testereyle kesen Cem Garipoğlu hakkında yaptığı paylaşıma da bugün çok sayıda tepki gösteriliyor

İnci Sözlük'ün kurucusu Serkan İnci, sosyal medya hesabından Kırıkkale'de Eminet Bulut'un öldürülmesi olayı ile ilgili yorumlarda bulundu.



Serkan İnci, şunları yazdı:



"Emine Bulut cinayeti facia gerçekten. İnsanlık dışı.



Allah aşkına ailelerin dengelerini bozmaktan vaz geçin.



Boşanmalardan dolayı babalara her türlü zulmü hak gören mahkemelerin nasıl bir bela yarattığını, aile babalarını nasıl insanlıktan çıkardığını görmeye çalışın.



Bir insan her şeyini kaybettikten sonra, her şeyi yapmaya hazırdır. Can da alır, can da verir, katliam da yapar.



Mevcut hukuksal altyapı,



Erkeklerin elini resmi olarak bağlıyor.



Yıllarca ailesinin sorumluluğunu taşıyan, hayatını veren adamlar bir mahkeme kağıdı ile yok oluyor.



Maaşına el konuluyor



Evine, barkına, birikimlerine el konuluyor,



Çocuklarına el konuluyor,



Uzaklaştırma ile yıllardır yaşadığı mahallesine girmesi dahi engelleniyor



Bu durumda her şeyini kaybeden adamın aklına her türlü radikal eylem geliyor. Katliamlar, facialar böyle işleniyor.



Mahkemelerin, tek beklentisi boşanan eşlerden alacağı gelir olan avukatların, çoğu zaman vicdan dışı karar veren hakimlerin, savcıların kucağına bu insanları atmaktan vaz geçmeniz gerekli.



Yoksa kınamak ile bu facialar önlenemez.



Erkek terörü demekle bu katliamlar engellenemez.



Israrla gerçek sorunlardan kaçıldığını düşünmekteyim.



Bunu her zaman dile getiriyorum. Getireceğim.



1 tane kadına dahi zarar gelmesin.



#EmineBulut gibi anneler hayatlarını kaybetmesin.



Ama bunu ERKEKLERİ daha da baskılayarak engelleyemezsiniz.



Kafese de koysanız bu yol tutmaz.



#EmineBulut cinayeti ile ilgili herkes papağan gibi aynı şeyleri yazıp bela okuyup küfür ediyor



1tek ben cesaret edip sorunun köküne inip çözüm öneriyorum



Beni de linç ediyotlar



Tam bir Orta Doğu toplumu örneği. Bu kafayla siz daha çok kadının ve erkeğin hayatını karartırsınız."



TEPKİ YAĞIYOR



Serkan İnci'nın bu yorumları, çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılandı.



CEM GARİPOĞLU PAYLAŞIMI DA ÇOK TEPKİ ALIYOR



Münevver Karabulut'u öldürüp cansız bedenini testereyle kesen Cem Garipoğlu hakkında Serkan İnci'nin yaptığı paylaşım da çok tepki almıştı.



İnci, 10 Ekim 2014 tarihinde, "Kızlar ikiye ayrılır. - Cem Garipoğlu" paylaşımı yapmıştı.



