Son dakika 23 Haziran haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu." ifadesini kullandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan ilk açıklama geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,ifadesini kullandı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarını parti genel merkezindeki makamında takip eden Kılıçdaroğlu, resmi olmayan ilk sonuçlara ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.





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